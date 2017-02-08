В семи областях из-за сложных погодных условий задерживается доставка почтовых отправлений - "Укрпочта"

13:23, 8 февраля 2017
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Из-за ухудшения погодных условий в некоторых регионах Украины задерживается доставка почты.  

Фото УНИАН
Из-за ухудшений погодных условий в некоторых регионах задерживается доставка почты / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта".

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"В связи с ухудшением погодных условий и осложнением дорожного движения сообщаем, что в некоторых регионах Украины доставка почтовых отправлений задерживается", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 8 февраля доставка отправлений будет осуществляться с задержкой в 4 районах Херсонской области (151 населенный пункт), семи – Запорожской (304), четырех – Днепропетровской (25), пяти – Житомирской (29) и по двум районам в Сумской (4), Волынской (11), Ивано-Франковской (5 населенных пунктов) областях.

По данным пресс-службы "Укрпочты", доставка почтовых отправлений в населенные пункты этих областей будет осуществлена ориентировочно до четверга, 9 февраля.

"Укрпочта" заверяет, что делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные пункты.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила штормовое предупреждение в ряде областей.

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