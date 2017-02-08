В семи областях из-за сложных погодных условий задерживается доставка почтовых отправлений - "Укрпочта"
Из-за ухудшения погодных условий в некоторых регионах Украины задерживается доставка почты.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта".
Сегодня в Украине местами пройдет снег, на востоке до -15° (карта)
"В связи с ухудшением погодных условий и осложнением дорожного движения сообщаем, что в некоторых регионах Украины доставка почтовых отправлений задерживается", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, 8 февраля доставка отправлений будет осуществляться с задержкой в 4 районах Херсонской области (151 населенный пункт), семи – Запорожской (304), четырех – Днепропетровской (25), пяти – Житомирской (29) и по двум районам в Сумской (4), Волынской (11), Ивано-Франковской (5 населенных пунктов) областях.
По данным пресс-службы "Укрпочты", доставка почтовых отправлений в населенные пункты этих областей будет осуществлена ориентировочно до четверга, 9 февраля.
"Укрпочта" заверяет, что делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные пункты.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила штормовое предупреждение в ряде областей.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +12°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +13°