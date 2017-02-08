На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°

13:00, 8 февраля 2017
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На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра практически без осадков. На востоке температура до -15°.

На автодорогах Украины сегодня пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет снег. Температура -11°… -1°. Завтра на этом маршруте температура до -14°, без осадков.

Сегодня в Украине местами пройдет снег, на востоке до -15° (карта)

На трассе Киев – Ужгород ожидается снегопад, температура в дороге -11° …+2°. В четверг на этом маршруте местами пройдет снег, температура до -14°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -13°, без осадков. Завтра на данном маршруте солнечно, температура до -14°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до -15°. 9 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -14°… -10°.

По маршруту Киев – Черновцы снегопад, -11° … -2°. По данному направлению в четверг практически без осадков, температура до -14°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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