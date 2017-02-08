Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 8 февраля, на дорогах столицы ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°
"8 февраля в Киеве будет облачно с прояснением. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
"Призываем водителей не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - предупреждают в КГГА.
Напомним, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°.
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