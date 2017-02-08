В Одессе из-за морозов замерзло море (фоторепортаж)

В последние дни в регионе значительно похолодало.

Море в Одессе / УНИАН

Из-за морозов, которые накрыли Одессу, замерзло Черное море, а сам город превратился в каток.

В области из-за сильного ветра и снегопада десятки населенных пунктов остались без света. В школах 8 февраля приостановили занятия.