В Одессе из-за морозов замерзло море (фоторепортаж)

11:15, 8 февраля 2017
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В последние дни в регионе значительно похолодало.

Море в Одессе / УНИАН
Море в Одессе / УНИАН

Из-за морозов, которые накрыли Одессу, замерзло Черное море, а сам город превратился в каток.

В области из-за сильного ветра и снегопада десятки населенных пунктов остались без света. В школах 8 февраля приостановили занятия. 

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