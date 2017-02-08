В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 8 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°
"В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.
8 февраля на акватории Азовского моря, в портах Мариуполь и Бердянск, порывы восточного ветра 25-28 м/с, ожидается подвижка, торошение и дрейф льда, навалы льда на береговые сооружения. В северной части Черного и в акватории Азовского морей обледенение судов.
Кроме того, в связи со снегопадами в Карпатах сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.
Напомним, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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