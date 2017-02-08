Сегодня, 8 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

В Украине объявили штормовое предупреждение УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

8 февраля на акватории Азовского моря, в портах Мариуполь и Бердянск, порывы восточного ветра 25-28 м/с, ожидается подвижка, торошение и дрейф льда, навалы льда на береговые сооружения. В северной части Черного и в акватории Азовского морей обледенение судов.

Кроме того, в связи со снегопадами в Карпатах сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Напомним, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°.