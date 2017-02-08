В Украине объявили штормовое предупреждение

11:12, 8 февраля 2017
3706

Сегодня, 8 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°

"В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

8 февраля на акватории Азовского моря, в портах Мариуполь и Бердянск, порывы восточного ветра 25-28 м/с, ожидается подвижка, торошение и дрейф льда, навалы льда на береговые сооружения. В северной части Черного и в акватории Азовского морей обледенение судов.

Кроме того, в связи со снегопадами в Карпатах сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Напомним, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео) Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
757 мм
2.8 м/с
72 %
Лента новостей