В Одесской области из-за непогоды обесточены 54 населенных пункта
В Одесской области из-за ухудшения погодных условий обесточены 54 населенных пункта в 10 районах области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, по состоянию на 09:00 без электричества 54 населенных пункта в 10 районах области.
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В Саратском районе – 9 населенных пунктов, в Коминтерновском – 2, по 1 - в Измаильском, Килийском, по 6 - в Овидиопольском и Татарбунарском, в Белгород-Днестровском – 17, в Болградском – 3, в Тарутинском – без света 5 населенных пунктов и 4 - в Арцизском районе.
Для восстановления энергоснабжения с 08:00 задействовано 20 единиц техники и 46 человек (19 бригад).
Также отмечается, что за сутки подразделения ГУ ГСЧС в Одесской области 6 раз привлекались для оказания помощи водителям автотранспорта, которые из-за гололеда не могли справиться с управлением. Оказана помощь 2 грузовикам и 7 легковым автомобилям. Спасены 18 человек.
Напомним, в школах Одессы и Николаева из-за неблагоприятных погодных условий приостанавливаются занятия в школах.
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