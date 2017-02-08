В Одесской области из-за непогоды обесточены 54 населенных пункта

10:12, 8 февраля 2017
1551

В Одесской области из-за ухудшения погодных условий обесточены 54 населенных пункта в 10 районах области.

Непогода в Одессе / УНИАН
Непогода в Одессе / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, по состоянию на 09:00 без электричества 54 населенных пункта в 10 районах области.

Сегодня в Украине местами пройдет снег, на востоке до -15° (карта)

В Саратском районе – 9 населенных пунктов, в Коминтерновском – 2, по 1 - в Измаильском, Килийском, по 6 - в Овидиопольском и Татарбунарском, в Белгород-Днестровском – 17, в Болградском – 3, в Тарутинском – без света 5 населенных пунктов и 4 - в Арцизском районе.

Для восстановления энергоснабжения с 08:00 задействовано 20 единиц техники и 46 человек (19 бригад).

Также отмечается, что за сутки подразделения ГУ ГСЧС в Одесской области 6 раз привлекались для оказания помощи водителям автотранспорта, которые из-за гололеда не могли справиться с управлением. Оказана помощь 2 грузовикам и 7 легковым автомобилям. Спасены 18 человек. 

Напомним, в школах Одессы и Николаева из-за неблагоприятных погодных условий приостанавливаются занятия в школах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
757 мм
2.8 м/с
72 %
Лента новостей