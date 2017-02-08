Из-за непогоды в Черкасской области ограничили движение грузовиков

09:58, 8 февраля 2017
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С 07:00 8 февраля из-за снегопада в Черкасской области на трассе Киев-Одесса введено временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

Фото УНИАН
В Черкасской области ограничили движение грузовиков / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°

"В связи с резким ухудшением погодных условий со снегопадами, метелями, снежными заносами и резким понижением температуры, усилением ветра до 15-20 м/с и для предупреждением возникновения осложнений дорожного движения, на автодорогах общего пользования, а именно М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360), вводится временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта", - говорится в сообщении.

Ограничение действует с 07:00.

Напомним, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°.

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