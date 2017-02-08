Из-за ухудшения погодных условий в Одесской и Николаевской областях приостановили занятия в школах

08:57, 8 февраля 2017
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В школах Одессы и Николаева из-за неблагоприятных погодных условий приостанавливаются занятия в школах.

УНИАН
В школах Одессы и Николаева за плохую погоду приостанавливается учеба в школах / УНИАН

Накануне в Николаеве была сильная гололедица, ледяной дождь, обледенение. Обучение приостановили, чтобы избежать травматизма на улицах и дорогах, сообщает ТСН.

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Могут не ходить в школу сегодня и одесские школьники, а особенно те, кто живет далеко от учебного заведения. Детские сады в Одессе работают, но учитывая погодные условия там могут сократить время пребывания детей.

Вчерашний день для Одессы был рекордным по количеству травм и ДТП. Около сотни человек обратились в травмпункты с ушибами и тяжелыми переломами. На дорогах зафиксировали 82 столкновения автомобилей.

Напомним, в международном аэропорту "Одесса" из-за неблагоприятных метеоусловий были отменены почти все вчерашние рейсы.

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