В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -9°
Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля, в столице днем до -9°, без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.
На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°
Сегодня солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 17:02.
Как сообщал УНИАН, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°
Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +30 °
Влажность: 87 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков: 72 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Фаза луны:
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