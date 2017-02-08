В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -9°

Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля, в столице днем до -9°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 17:02.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°.

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