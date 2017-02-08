Сегодня в Украине местами пройдет снег, на востоке до -15° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°.

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В столице сегодня без осадков, днем -9°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.

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Во Львове 8 февраля ожидается снегопад, температура воздуха днем -4°. Ветер восточный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем -8°. Ветер восточный, до 7.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет снег. Температура -9°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем 0°, ветер восточный и северо-восточный, до 9.0 м/с.

На востоке до -15° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -15°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.3 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха -12°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем -5°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.

В Краматорске в среду небольшая облачность, днем -13°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке без осадков, температура днем -14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

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