Сегодня в Украине местами пройдет снег, на востоке до -15° (карта)

08:00, 8 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 февраля, в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке - до -15°. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В столице сегодня без осадков, днем -9°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.

На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°

Во Львове 8 февраля ожидается снегопад, температура воздуха днем -4°. Ветер восточный, умеренный. 

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем -8°. Ветер восточный, до 7.1 м/с. 

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет снег. Температура -9°. Ветер восточный, слабый. 

Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем 0°, ветер восточный и северо-восточный, до 9.0 м/с. 

УНИАН
На востоке до -15° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -15°, ветер восточный и северо-восточный, слабый. 

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.3 м/с. 

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха -12°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем -5°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с. 

В Краматорске в среду небольшая облачность, днем -13°. Ветер северо-восточный, слабый. 

В Северодонецке без осадков, температура днем -14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.8 м/с. 

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