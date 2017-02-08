В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,3

На юге Пакистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.

В Пакистане произошло землетрясение / emsc-csem.org

Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, а эпицентр — в 82 км к югу от города Турбат и в 14 км к западу от города Пасни.

По данным EMSC, подземные толчки зафиксировали в 22:03 по времени UTC накануне, 7 февраля.

О пострадавших в результате землетрясения не сообщается.