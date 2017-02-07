В четырех областях Украины из-за непогоды ограничено движение транспорта – ГСЧС

В связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, большегрузного и пассажирского транспорта на автодорогах в четырех областях Украины.

Ограничения на ограничения транспорта введены в Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях / УНИАН

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ограничения введены в Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях.

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В частности, в Волынской области закрыто движение для всех видов транспорта на дорогах местного значения Т-18-02 /М-07/-Маюничи-Большая-Осница-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилье-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Белосток).

В Хмельницкой области ограничено движение на автодороге Н-03 Житомир-Черновцы, км 247 – км 278 (г. Дунаевцы – г. Кам.-Подольский).

В Винницкой области ограничено движение на дорогах М-21 Житомир-Могилев-Подольский (км 131 - км 230), Р-08 Немиров-Ямполь, км 35 – км 115 (от г. Тульчин до г. Ямполь).

В Закарпатской области в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (18 км) через реку Латорица.