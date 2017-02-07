Киевлян предупреждают о метели и сильном ветре в ближайшие часы

Вечером 7 февраля и ночью 8 февраля в Киеве ожидается порывистый ветер 15-20 м/с, метель и гололедица на дорогах.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также Завтра в Украине местами пройдет снег, ночью на востоке до 24 градусов мороза (видеопрогноз)

"Кроме того, как прогнозируют синоптики, завтра в Киеве будет облачно с прояснением. Днем небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/сек. Температура ночью – 14-16° мороза, днем – 10-12° мороза", - говорится в сообщении.

Столичных водителей просят быть внимательными на дорогах, не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Кроме того, автовладельцев призвали не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы, предупреждают коммунальщики.

Как сообщалось, в среду, 8 февраля в столице ночью похолодает до -19°. Осадков на ожидается.