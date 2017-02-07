В аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены почти все рейсы

В международном аэропорту "Одесса" из-за неблагоприятных метеоусловий отменены почти все сегодняшние рейсы.

Утром в аэропорту «Одесса» не смог приземлиться самолет из Стамбула / portal.lviv.ua

Как сообщили УНИАН в аэропорту, по состоянию на 17.30, отменено 10 рейсов. Кроме утреннего из Стамбула (Турция, ожидался в 9.10), отменены два рейса из Борисполя (11.00 и 20.30), из Шарм-эль-Шейх (Египет, 12.30), Дубай (ОАЭ, 13.20). Кроме того, не сели в Одессе еще три борта из Стамбула (12.25, 13.00 и 16.00) и Варшавы (Польша, 14.10).

Уже отменен рейс из Стамбула, прибытие которого было запланировано на 00.05 среды, 8 февраля.

Как отметил представитель аэропорта, с утра вторника приземлились только 3 самолета: из Минска, из Киева (Жуляны), прибывший с 50-минутным опозданием (вместо 11.10 в 12.01), а также рейс из Стамбула, ожидавшийся в 12.30, опоздал почти на 1 час.

«Несколько самолетов «делали круги» над городом, но сесть не рискнули… В настоящее время под вопросом прибытие самолетов из Стамбула в 20.50 и Жулян в 21.10», - добавил представитель аэропорта.

Из Одессы сегодня вылетели только два утренних самолета в Киев. Оба до 9.00: с 40-минутным опозданием в аэропорт «Борисполь» и более чем часовым - в «Жуляны».

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Вылет 13-ти бортов отменен: пять - на Стамбул, по одному в Минск, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Варшаву и Тель-Авив, а также два самолета – на Киев. Также отменен рейс, запланированный на час ночи 8 февраля.

Пока неизвестно будет ли осуществлен рейс на Стамбул, запланированный на 20.45.

В пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса» сообщили, что 7 февраля аэропорт работает в сложных погодных условиях: ледяной дождь, сопровождающийся понижением температуры воздуха ниже нуля градусов.

«Силами технических служб предприятия аэродромное покрытие, взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки очищаются от наледи с использованием очистительной техники и реагентов. Аэропорт делает все возможное для обеспечения безопасной работы аэродромного комплекса», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, утром в аэропорту «Одесса» из-за неблагоприятных метеоусловий сегодня не смог приземлиться самолет из Стамбула.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.