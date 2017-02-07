Харьковчан предупредили о резком похолодании

17:03, 7 февраля 2017
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Харьковские синоптики и служба спасения предупреждают харьковчан о резком понижении температуры воздуха.

Погода в Харькове будет ясная, без осадков / dozor.kharkov.ua
Погода в Харькове будет ясная, без осадков / dozor.kharkov.ua

Так, ночью с 7 на 8 февраля ожидается резкое понижение температуры по всей территории страны, кроме Закарпатье, пишет 057.ua.

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Отмечается, что в Харьковской области температура воздуха опустится до 20, а местами до 26 градусов ниже ноля.

В то же время, погода будет ясная, без осадков.

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