Морозы усиливаются: в Киеве ночью похолодает до -19°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 февраля в столице ночью похолодает до -19°. Осадков на ожидается.

В Киеве завтра днем до -9° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -12°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 17:02.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля на западе Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -24°.

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