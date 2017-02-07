Морозы усиливаются: в Киеве ночью похолодает до -19°

19:00, 7 февраля 2017
1158

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 февраля в столице ночью похолодает до -19°. Осадков на ожидается. 

УНИАН
В Киеве завтра днем до -9° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -12°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.

На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°

Завтра солнце в столице взойдет в 07:22, а зайдет в 17:02.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля на западе Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -24°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
757 мм
2.8 м/с
72 %
Лента новостей