Завтра в Украине местами пройдет снег, ночью на востоке до 24 градусов мороза (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля на западе Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -24°.

Завтра в Украине местами пройдет снег / twitter.com @anawanna1958

В Киеве завтра без осадков, ночью -19°, днем -9°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.

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Во Львове 8 февраля пройдет снег, ночью -7°, днем -4°. Ветер восточный, умеренный.

В Луцке завтра снегопад. Температура воздуха ночью -9°, днем -8°. Ветер восточный, до 7.1 м/с.

В Виннице в среду пройдет снег. Температура ночью -12°, днем -9°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью -8°, днем 0°, ветер восточный и северо-восточный, до 9.0 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -24°, днем -15°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -19°, днем -12°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -5°, днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -14°, днем -5°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -22°, днем -13°, ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -24°, днем -14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

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