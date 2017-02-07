Завтра в Украине местами пройдет снег, ночью на востоке до 24 градусов мороза (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля на западе Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -24°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -19°, днем -9°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.
На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°
Во Львове 8 февраля пройдет снег, ночью -7°, днем -4°. Ветер восточный, умеренный.
В Луцке завтра снегопад. Температура воздуха ночью -9°, днем -8°. Ветер восточный, до 7.1 м/с.
В Виннице в среду пройдет снег. Температура ночью -12°, днем -9°. Ветер восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью -8°, днем 0°, ветер восточный и северо-восточный, до 9.0 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -24°, днем -15°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -19°, днем -12°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -5°, днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.3 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -14°, днем -5°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -22°, днем -13°, ветер северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -24°, днем -14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°