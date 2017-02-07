От наводнения в Перу пострадали более 60 тысяч человек
Наводнение в Перу за последние несколько дней разрушило более 1800 домов. Один человек погиб, более 60 тысяч пострадали.
Сильный дождь, который начался еще 31 января, вызвал наводнения во многих районах страны, сообщает The Floodlist.
В Малайзии из-за наводнений эвакуированы более 10 тысяч человек
Из-за стихии пострадали 60435 человек, более 24 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Также наводнение разрушило 1877 домов, из них 500 - в районе Чиклайо.
По прогнозам метеорологов, дожди продлятся до 9 февраля, ежедневно будет выпадать 20-50 мм осадков.
Напомним, в результате наводнения в Таиланде погибли 96 человек. Всего от стихии пострадали 12 провинций на юге страны.
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