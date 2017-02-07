От наводнения в Перу пострадали более 60 тысяч человек

Наводнение в Перу за последние несколько дней разрушило более 1800 домов. Один человек погиб, более 60 тысяч пострадали.

Последствия наводнения в Перу / Reuters

Сильный дождь, который начался еще 31 января, вызвал наводнения во многих районах страны, сообщает The Floodlist.

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Из-за стихии пострадали 60435 человек, более 24 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Также наводнение разрушило 1877 домов, из них 500 - в районе Чиклайо.

По прогнозам метеорологов, дожди продлятся до 9 февраля, ежедневно будет выпадать 20-50 мм осадков.

Напомним, в результате наводнения в Таиланде погибли 96 человек. Всего от стихии пострадали 12 провинций на юге страны.