От наводнения в Перу пострадали более 60 тысяч человек

16:02, 7 февраля 2017
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Наводнение в Перу за последние несколько дней разрушило более 1800 домов. Один человек погиб, более 60 тысяч пострадали. 

Последствия наводнения в Перу / Reuters
Последствия наводнения в Перу / Reuters

Сильный дождь, который начался еще 31 января, вызвал наводнения во многих районах страны, сообщает The Floodlist.

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Из-за стихии пострадали 60435 человек, более 24 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Также наводнение разрушило 1877 домов, из них 500 - в районе Чиклайо.

По прогнозам метеорологов, дожди продлятся до 9 февраля, ежедневно будет выпадать 20-50 мм осадков.

Напомним, в результате наводнения в Таиланде погибли 96 человек. Всего от стихии пострадали 12 провинций на юге страны. 

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