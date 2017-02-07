Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины

14:29, 7 февраля 2017
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Сегодня, 7 февраля, на реках западной Украины сохранятся высокие уровни воды с незначительными колебаниями.

dsns.gov.ua
На реках западной Украины ожидается повышение уровней воды / dsns.gov.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)

В частности, в нижнем течении Боржавы сохранятся высокие уровни воды, сохранится значительный слой воды на пойме с подтоплениями сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодороги Виноградов-Шаланки (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской области).

На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) сохранится опасность образования новых и усиление существующих заторов льда с резким повышением уровней воды, местами до опасных отметок (Турковский, Дрогобычский районы Львовской области).

Напомним, из-за вскрытия рек на Закарпатье спасатели предупреждают о новом наводнении.

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