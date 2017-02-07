На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет снег. Температура -10°… 0°. Завтра на этом маршруте температура до -11°, снегопад.
В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)
На трассе Киев – Ужгород местами ожидается снег, температура в дороге -10° …+4°. В среду на этом маршруте ожидаются осадки, температура до -11°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -10°, местами пройдет снег. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -13°.
В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до -12°. 8 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -11°… -15°.
По маршруту Киев – Черновцы снегопад, -10° … -2°. По данному направлению в среду также пройдет снег, температура до -11°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°