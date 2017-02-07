На автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -15°

13:00, 7 февраля 2017
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Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -15°.

На автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдет снег. Температура -10°… 0°. Завтра на этом маршруте температура до -11°, снегопад.

В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)

На трассе Киев – Ужгород местами ожидается снег, температура в дороге -10° …+4°. В среду на этом маршруте ожидаются осадки, температура до -11°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -10°, местами пройдет снег. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -13°.

В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до -12°. 8 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -11°… -15°.

По маршруту Киев – Черновцы снегопад, -10° … -2°. По данному направлению в среду также пройдет снег, температура до -11°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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