В аэропорту "Одесса" из-за непогоды не смог приземлиться самолет из Стамбула
В международном аэропорту "Одесса" из-за неблагоприятных метеоусловий не смог приземлиться самолет из турецкого Стамбула, еще несколько бортов задерживаются.
Как сообщили УНИАН в аэропорту, самолет из Стамбула (Турция), который ожидался в 9:10, авиакомпании Turkish Airliners сегодня не смог приземлиться в Одессе.
В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)
После "пребывания в зоне ожидания" в воздухе самолет отбыл обратно. Пресс-секретарь ООО "Международный аэропорт "Одесса" Мария Попович подтвердила УНИАН отмену утреннего рейса из Стамбула. Кроме того, задерживаются три рейса из Киева.
Также был отменен вылет самолета из Одессы в Стамбул (10:05).
"Неблагоприятные метеоусловия. Замерзающий дождь, гололед… Мы расчищаем взлетно-посадочную полосу для обеспечения безопасности полетов", - пояснила Попович.
По ее словам, расписание остальных вылетов пока остается без изменения.
В Одессе сейчас идет дождь при незначительной минусовой температуре.
Напомним, 7 февраля в Украине значительно похолодало, во многих областях ожидается сильный ветер.
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