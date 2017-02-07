В аэропорту "Одесса" из-за непогоды не смог приземлиться самолет из Стамбула

В международном аэропорту "Одесса" из-за неблагоприятных метеоусловий не смог приземлиться самолет из турецкого Стамбула, еще несколько бортов задерживаются.

Из-за непогоды в Одессе не смог приземлиться самолет / portal.lviv.ua

Как сообщили УНИАН в аэропорту, самолет из Стамбула (Турция), который ожидался в 9:10, авиакомпании Turkish Airliners сегодня не смог приземлиться в Одессе.

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После "пребывания в зоне ожидания" в воздухе самолет отбыл обратно. Пресс-секретарь ООО "Международный аэропорт "Одесса" Мария Попович подтвердила УНИАН отмену утреннего рейса из Стамбула. Кроме того, задерживаются три рейса из Киева.

Также был отменен вылет самолета из Одессы в Стамбул (10:05).

"Неблагоприятные метеоусловия. Замерзающий дождь, гололед… Мы расчищаем взлетно-посадочную полосу для обеспечения безопасности полетов", - пояснила Попович.

По ее словам, расписание остальных вылетов пока остается без изменения.

В Одессе сейчас идет дождь при незначительной минусовой температуре.

Напомним, 7 февраля в Украине значительно похолодало, во многих областях ожидается сильный ветер.