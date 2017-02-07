В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 7 февраля, в Украине значительно похолодает, во многих областях ожидается сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"Днем 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях, ночью 8 февраля в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы; в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-22 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают о гололедице на дорогах.

Напомним, 7 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.