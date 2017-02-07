В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 7 февраля, в Украине значительно похолодает, во многих областях ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)
"Днем 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях, ночью 8 февраля в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы; в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-22 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели предупреждают о гололедице на дорогах.
Напомним, 7 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°