На дорогах в девяти областях сохраняется критическая ситуация по уровню аварийности - полиция

На автомобильных дорогах в девяти областях Украины сохраняется критическая ситуация по уровню аварийности. Из-за непогоды в нескольких регионах ограничено движение транспорта.

В девяти областях УНИАН

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"За минувшие сутки на автодорогах Украины погибли четверо граждан, травмировано - 50. Сегодня, 7 февраля, в некоторых регионах ограничено движение транспорта. Критической по уровню аварийности остается ситуация в девяти областях страны", - говорится в сообщении.

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В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Закарпатской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.

Также отмечается, что высокий уровень аварийности остается в Ивано-Франковской, Ривненской, Одесской, Днепропетровской и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды движение грузового транспорта ограничено в Киевской и Хмельницкой областях. На Закарпатье ограничено движение для всех видов транспорта на трассе А-071207. На Черкасщине введено ограничение для грузового транспорта на трассах М-05, Н-01, Н-08.