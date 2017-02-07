На дорогах в девяти областях сохраняется критическая ситуация по уровню аварийности - полиция

10:51, 7 февраля 2017
688

На автомобильных дорогах в девяти областях Украины сохраняется критическая ситуация по уровню аварийности. Из-за непогоды в нескольких регионах ограничено движение транспорта.

УНИАН
В девяти областях УНИАН

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"За минувшие сутки на автодорогах Украины погибли четверо граждан, травмировано - 50. Сегодня, 7 февраля, в некоторых регионах ограничено движение транспорта. Критической по уровню аварийности остается ситуация в девяти областях страны", - говорится в сообщении.

В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)

В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Закарпатской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.

Также отмечается, что высокий уровень аварийности остается в Ивано-Франковской, Ривненской, Одесской, Днепропетровской и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды движение грузового транспорта ограничено в Киевской и Хмельницкой областях. На Закарпатье ограничено движение для всех видов транспорта на трассе А-071207. На Черкасщине введено ограничение для грузового транспорта на трассах М-05, Н-01, Н-08.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
757 мм
2.8 м/с
72 %
Лента новостей