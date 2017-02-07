На Винничине из-за снегопада ограничили движение грузовиков

09:52, 7 февраля 2017
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Из-за сильного снегопада и ветра 7 февраля в Винницкой области ограничили движение грузовых транспортных средств.

УНИАН
В Винницкой области из-за снегопада и сильного ветра ограничили движение грузовиков / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)

В частности, движение грузовиков ограничено по автомобильной дороге М-21 Житомир – Могилев-Подольский, на участке км 131 – 230 (участок от г. Винница в г. Могилев-Подольский).

Как сообщалось ранее, в Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областях из-за сложных погодных условий действует ограничение на движение автотранспорта.

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