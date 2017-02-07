На Винничине из-за снегопада ограничили движение грузовиков
Из-за сильного снегопада и ветра 7 февраля в Винницкой области ограничили движение грузовых транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)
В частности, движение грузовиков ограничено по автомобильной дороге М-21 Житомир – Могилев-Подольский, на участке км 131 – 230 (участок от г. Винница в г. Могилев-Подольский).
Как сообщалось ранее, в Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областях из-за сложных погодных условий действует ограничение на движение автотранспорта.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+23°... +9°
-
Донецк+20°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +7°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+20°... +11°
-
Ровно+26°... +12°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+19°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
-
Черновцы+28°... +13°
Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +30 °
Влажность: 87 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков: 72 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Фаза луны:
Лента новостей