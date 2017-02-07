Из-за непогоды в четырех областях ограничено движение транспорта

В Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областях из-за сложных погодных условий действует ограничение на движение автотранспорта.

В четырех областях действует ограничение движения транспорта / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укравтодор.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -14°

В частности, в Черкасской области с 6 февраля действует временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на следующих дорогах: М-05 Киев-Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360), Н-01 Киев-Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622), - 08 Борисполь-Днепр -Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81+300 – км 169+117).

На Закарпатье в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи , км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица.

В Хмельницкой области с 3 февраля из-за непогоды (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед) ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

В Киеве с 07:00 до 10:00 7 февраля введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций.

В то же время в Житомирской области восстановлено движение грузовиков на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин.

Напомним, 7 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.