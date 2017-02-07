Из-за непогоды в четырех областях ограничено движение транспорта
В Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областях из-за сложных погодных условий действует ограничение на движение автотранспорта.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укравтодор.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -14°
В частности, в Черкасской области с 6 февраля действует временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на следующих дорогах: М-05 Киев-Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360), Н-01 Киев-Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622), - 08 Борисполь-Днепр -Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81+300 – км 169+117).
На Закарпатье в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи , км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица.
В Хмельницкой области с 3 февраля из-за непогоды (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед) ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.
В Киеве с 07:00 до 10:00 7 февраля введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций.
В то же время в Житомирской области восстановлено движение грузовиков на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин.
Напомним, 7 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.
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