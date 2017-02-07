В Киеве сегодня днем до -10°, пройдет снег

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 февраля, в столице днем до -10°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -10°, вечером - до -11°. Ветер восточный, до 6.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 17:00.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Холоднее всего будет на вовтоке - до -14°.

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