В большинстве регионов сегодня пройдет снег, на востоке до -14° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.

Сегодня в Украине пройдет снег / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем -10°. Ветер восточный, до 6.6 м/с.

Во Львове 7 февраля ожидается снегопад, температура воздуха днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

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В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем -7°. Ветер восточный, до 6.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет снег. Температура -7°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +1°, ветер восточный и северо-восточный, до 8.7 м/с.

На востоке до -14° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -13°, ветер восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +13°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

В Днепре снегопад. Температура воздуха -10°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают снег, температура днем -5°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.

В Краматорске в понедельник небольшая облачность, днем -12°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке без осадков, температура днем -13°. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с.

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