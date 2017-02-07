В Украину пришло похолодание и сильные снегопады
7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Кроме Закарпатья, температура снизится ночью до -12-17°, в восточных, Черниговской и Сумской областях до -20-26°, днем 9-15°мороза; в южных и прикарпатских областях ночью 3-9°, днем 0-5° мороза.
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В Одесской, Николаевской, Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой области ночью 3-9 градусов мороза, днем 0-5 мороза.
"В большинстве областей, кроме восточных и северо-восточных, будет идти снег, в центральных, западных, ночью 8 февраля и в Житомирской и Киевской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
На Одесчине ночью 8 февраля сильные осадки; в западных, центральных и южных областях порывы ветра 15-22 м/сек.
9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23°, на юге и Прикарпатье до 8-13° мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся. На дорогах гололедица.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 февраля, в большинстве регионов Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -23°.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°