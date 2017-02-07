В Украину пришло похолодание и сильные снегопады

07:51, 7 февраля 2017
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7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание.

В Украине с сегодняшнего дня существенно похолодает / Фото УНИАН
В Украине с сегодняшнего дня существенно похолодает / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Кроме Закарпатья, температура снизится ночью до -12-17°, в восточных, Черниговской и Сумской областях до -20-26°, днем 9-15°мороза; в южных и прикарпатских областях ночью 3-9°, днем 0-5° мороза.

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В Одесской, Николаевской, Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой области ночью 3-9 градусов мороза, днем 0-5 мороза.

"В большинстве областей, кроме восточных и северо-восточных, будет идти снег, в центральных, западных, ночью 8 февраля и в Житомирской и Киевской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, на Закарпатье и юге мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

На Одесчине ночью 8 февраля сильные осадки; в западных, центральных и южных областях порывы ветра 15-22 м/сек.

9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23°, на юге и Прикарпатье до 8-13° мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся. На дорогах гололедица.

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 февраля, в большинстве регионов Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -23°.

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