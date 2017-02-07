Последствия непогоды в Киеве: въезд фур снова ограничен

07:40, 7 февраля 2017
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Во вторник, 7 февраля, в связи со сложными погодными условиями въезд в Киев крупногабаритного транспорта ограничен с 07:00 утра.

В Киеве опять ограничили въезд крупногабаритного транспорта / facebook.com/MNS.GOV.UA
В Киеве опять ограничили въезд крупногабаритного транспорта / facebook.com/MNS.GOV.UA

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

В Киев пришли сильные снегопады, въезд фур ограничен

"Такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на автодорогах столицы",- говорится в сообщении.

Из-за сложных погодных условий и снегопада в столице коммунальные службы работают круглосуточно, заверили в КГГА.

Водителей призвали отдать предпочтение общественному транспорту и не пользоваться личными авто.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил водителей не выезжать в город на собственном автотранспорте.

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