Последствия непогоды в Киеве: въезд фур снова ограничен

Во вторник, 7 февраля, в связи со сложными погодными условиями въезд в Киев крупногабаритного транспорта ограничен с 07:00 утра.

В Киеве опять ограничили въезд крупногабаритного транспорта / facebook.com/MNS.GOV.UA

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

Читайте также В Киев пришли сильные снегопады, въезд фур ограничен

"Такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на автодорогах столицы",- говорится в сообщении.

Из-за сложных погодных условий и снегопада в столице коммунальные службы работают круглосуточно, заверили в КГГА.

Водителей призвали отдать предпочтение общественному транспорту и не пользоваться личными авто.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил водителей не выезжать в город на собственном автотранспорте.