Киев после снегопада (фоторепортаж)

17:17, 6 февраля 2017
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Фотокорреспонденты УНИАН сняли, как выглядит столица после снегопада, который обрушился на столицу в ночь с 5 на 6 февраля.

В ночь с 5 на 6 февраля на Киев обрушился сильный снегопад.

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Такие погодные условия утром 6 февраля создали киевлянам немало неудобств. Так, столицу парализовали 10-бальные пробки на дорогах, а городской транспорт был переведен на специальный режим работы.

Впрочем, несмотря на неудобства, заснеженный Киев выглядит очень красиво.

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