В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до -10°

Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в столице днем до -10°, пройдет снег.

зима, снег, погода / Фото: УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -11°. Ветер восточный, до 6.6 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 17:00.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 февраля в большинстве регионов Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -23°.

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