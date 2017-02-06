Непогода в Киеве: на въездах в город откроют пункты обогрева для водителей грузовиков

Из-за ухудшения погоды и мощного снегопада в Киеве открывают пункты обогрева для водителей крупногабаритного транспорта, для которых сегодня с 06:00 было введено ограничение на въезд в столицу.

Грузовикам до вечера запрещен въезд в Киев / ГСЧС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее решение принял оперативный штаб по вопросам жизнедеятельности города в зимний период.

Читайте также Уровень пробок на дорогах Киева снизился до 7 баллов

«В настоящее время мы вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям открываем стационарные пункты обогрева в самых актуальных точках, где концентрация крупногабаритного транспорта выше всего. А именно в районе постов ГАИ на Бориспольской и Гостомельской трассах», - сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

По его словам, в приспособленных для холодных условий палатках водители смогут согреться и выпить горячего чая.

Кроме того во всех других направлениях, где остановились грузовики (в частности, на Одесской трассе) будут курсировать мобильные пункты обогрева – автобусы.

Ткачук отметил, что поддерживается прямая связь с полицией, которая в режиме онлайн будет отслеживать наибольшие скопления транспорта на трассах.

«И будем направлять автобусы с термосами туда, где в этом есть наибольшая потребность. Если же ситуация обострится, то обустроим дополнительные стационарные пункты обогрева», - добавил он.

Напомним, что въезды в Киев для крупногабаритного транспорта будут перекрыты сегодня в 20:00.

Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр прогнозирует в ближайшие три дня значительное похолодание.

По Киеву 7-8 февраля температура воздуха понизится до 12-17° мороза, ожидается небольшой и умеренный снег. 9 февраля осадки в Киеве прекратятся, ночная температура снизится до 18-23°.