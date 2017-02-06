В Украине завтра резко похолодает, на востоке ночью до -23° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 февраля, в большинстве регионов Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -23°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -14°, днем -10°. Ветер восточный, до 6.6 м/с.
Во Львове 7 февраля снегопад, ночью -7°, днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -14°
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -10°, днем -7°. Ветер восточный, до 6.8 м/с.
В Виннице во вторник пройдет снег. Температура ночью -13°, днем -7°. Ветер восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают мокрый снег. Температура ночью -3°, днем +1°, ветер восточный и северо-восточный, до 8.7 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -23°, днем -13°. Ветер восточный, умеренный.
В Днепре завтра ожидается снегопад. Температура ночью -17°, днем -10°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают снегопад, температура ночью -14°, днем -5°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -22°, днем -12°, ветер северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода. Температура ночью -23°, днем -13°. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +13°