В Украине завтра резко похолодает, на востоке ночью до -23° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 февраля, в большинстве регионов Украины пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -23°.

Иллюстрация / REUTERS

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -14°, днем -10°. Ветер восточный, до 6.6 м/с.

Во Львове 7 февраля снегопад, ночью -7°, днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -14°

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -10°, днем -7°. Ветер восточный, до 6.8 м/с.

В Виннице во вторник пройдет снег. Температура ночью -13°, днем -7°. Ветер восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают мокрый снег. Температура ночью -3°, днем +1°, ветер восточный и северо-восточный, до 8.7 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -23°, днем -13°. Ветер восточный, умеренный.

В Днепре завтра ожидается снегопад. Температура ночью -17°, днем -10°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают снегопад, температура ночью -14°, днем -5°. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -22°, днем -12°, ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода. Температура ночью -23°, днем -13°. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.