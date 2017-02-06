Число жертв схода лавин в Афганистане превысило 100 человек

16:00, 6 февраля 2017
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Из-за схода снежных лавин в Афганистане погибли более 100 человек.

Снегопад в Афганистане / Reuters
Снегопад в Афганистане / Reuters

В частности, 50 человек погибли в провинции Нуристан. Местные чиновники предупреждают, что число жертв может увеличиться, передает Al Jazeera.

В Италии завершена спасательная операция в отеле, накрытом лавиной: погибли 29 человек

В северных и центральных провинциях погибли не менее 54 человек. Лавины разрушили 168 домов, сотни голов скота погибли.

Десятки человек на данный момент числятся пропавшими без вести. По словам властей, большинство пострадавших - женщины и дети.

Напомним, за последние несколько дней в Таджикистане сошло 40 снежных лавин, погибли семь человек.

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