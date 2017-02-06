Виталий Кличко: Крупногабаритный транспорт не будет заезжать в город до 20:00
В Киеве продлили ограничение въезда грузовиков до 20:00 6 февраля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -14°
Чтобы не создавать помех для работы снегоуборочной техники, было решено не отменять ограничения для въезда в город крупногабаритного транспорта.
Учитывая существенное ухудшение погодных условий, власти Киева призывают водителей не выезжать в город на собственном автотранспорте без крайней необходимости, отдав предпочтение коммунальному общественному транспорту.
Тех водителей, которые выехали в город, призывают соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на обочинах или в неположенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Припаркованные на проезжей части автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.
Напомним, из-за сложных погодных условий ограничено движение грузовиков на дорогах Житомирской области.
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