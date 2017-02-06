Виталий Кличко: Крупногабаритный транспорт не будет заезжать в город до 20:00

14:41, 6 февраля 2017
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В Киеве продлили ограничение въезда грузовиков до 20:00 6 февраля. 

УНИАН
В Киеве прогдлили тграничение въезда грузовиков / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Чтобы не создавать помех для работы снегоуборочной техники, было решено не отменять ограничения для въезда в город крупногабаритного транспорта.

Учитывая существенное ухудшение погодных условий, власти Киева призывают водителей не выезжать в город на собственном автотранспорте без крайней необходимости, отдав предпочтение коммунальному общественному транспорту.

Тех водителей, которые выехали в город, призывают соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на обочинах или в неположенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Припаркованные на проезжей части автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.

Напомним, из-за сложных погодных условий ограничено движение грузовиков на дорогах Житомирской области.

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