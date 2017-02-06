На Закарпатье предупреждают о новом наводнении

Из-за вскрытия рек на Закарпатье спасатели предупреждают о новом наводнении.

Наводнение в Закарпатье / dsns.gov.ua

В бассейнах Днестра, Сяна и Западного Буга вода постепенно поднимется примерно на метр из-за оттепели, осадков и таяния снега, сообщает ТСН.

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Под угрозой паводка находится и Львовщина. Спасатели не исключают, что из-за ледовых заторов уровень воды на реках Прикарпатья также может повышаться до опасных отметок.

На горных реках работают пиротехники из нескольких областей. Они подрывают километровые ледяные конгрегации.

Напомним, из-за непогоды на Закарпатье остаются подтопленными 4 домохозяйства и 72 га сельхозугодий.