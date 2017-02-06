Из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Житомирской области

13:34, 6 февраля 2017
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Из-за сложных погодных условий ограничено движение грузовиков на дорогах Житомирской области.

Фото УНИАН
Ранее ограничили движение в Черкасской области / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции.

Движение поездов в сложных погодных условиях осуществляется согласно графику - "Укрзализныця"

В частности, согласно сообщению, для предотвращения скопления большого количества транспорта в столице и Киевской области из-за ограничения движения грузовиков, с 12.00 ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам М-06 Киев – Чоп и М-07 Киев-Ковель-Яготин в пределах Житомирской области.

В Черкасской области временное ограничение для движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта введено, в частности, на автодорогах: М - 05 Киев – Одесса (от 143 по 274 км); Н-01 Киев – Знаменка (от 123 до 241 км); Н-08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье (через г. Кременчуг) (от 81 до 169 км).

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