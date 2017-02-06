Во Львове самолет не смог приземлиться из-за сильного тумана

13:00, 6 февраля 2017
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Во Львове из-за сильного тумана был перенаправлен авиарейс из Стамбула, а затем отменен один вылет на Киев.

Во Львове сильный туман / portal.lviv.ua
Во Львове сильный туман / portal.lviv.ua

Сейчас задеривается вылет из аэропорта Жулян, передает Львовский портал.

Одновременно в небе, на пути во Львов, уже находятся два самолета с курортниками из Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Киевлян предупреждают о тумане

Как известно, решение об отмене посадки принимают экипажи самолетов после оценки видимости непосредственно на подлете к аэропорту.

Стоит добавить, что туман медленно рассеивается, а автоматические системы на взлетной полосе, которые позволяют сажать самолеты в сложных погодных условиях, работают в штатном режиме.

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