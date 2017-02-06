На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -14°

13:00, 6 февраля 2017
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -14°.

На автодорогах Украины ожиждаются осадки / УНИАН
На автодорогах Украины ожиждаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдут дожди и снег. Температура -5°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до -10°, снегопад.

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На трассе Киев – Ужгород местами пройдет снег, температура в дороге -5° …+8°. Во вторник на этом маршруте ожидаются осадки, температура до -10°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -5°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -11°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до -9°. 7 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -10°… -14°.

По маршруту Киев – Черновцы местами пройдет снег, -5° … +3°. По данному направлению во вторник снегопад, температура до -10°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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