На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на востоке температура до -14°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдет снег, на востоке температура до -14°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса пройдут дожди и снег. Температура -5°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до -10°, снегопад.
Погода на неделю: в Украине ударят 20-градусные морозы и пройдут снегопады (карта)
На трассе Киев – Ужгород местами пройдет снег, температура в дороге -5° …+8°. Во вторник на этом маршруте ожидаются осадки, температура до -10°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -5°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -11°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до -9°. 7 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -10°… -14°.
По маршруту Киев – Черновцы местами пройдет снег, -5° … +3°. По данному направлению во вторник снегопад, температура до -10°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°