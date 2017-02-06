Во вторник в Одессу придет непогода: ожидается снегопад и порывистый ветер

12:54, 6 февраля 2017
1432
0

С 7 февраля в Одессе ожидается ухудшение погодных условий.

Во вторник в Одессу придет снегопад / dsns.gov.ua
Во вторник в Одессу придет снегопад / dsns.gov.ua

Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский, передает "Думская".

В Одессе горизонт спрятался за густым туманом (фоторепортаж)

«Во вторник и в среду будет сильный снегопад и порывистый ветер, может быть гололед. Все службы должны быть готовы. Работаем хотя бы не хуже, чем в январе», — сказал Орловский. 

Тем временем Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждается, что сегодня, 6 февраля, по Одессе и области сохранится туман, видимость 200-500 м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео) Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
751 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей