Во вторник в Одессу придет непогода: ожидается снегопад и порывистый ветер
С 7 февраля в Одессе ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский, передает "Думская".
В Одессе горизонт спрятался за густым туманом (фоторепортаж)
«Во вторник и в среду будет сильный снегопад и порывистый ветер, может быть гололед. Все службы должны быть готовы. Работаем хотя бы не хуже, чем в январе», — сказал Орловский.
Тем временем Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждается, что сегодня, 6 февраля, по Одессе и области сохранится туман, видимость 200-500 м.
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