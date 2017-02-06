"Укрпочта" сообщает о задержке доставки почтовых отправлений из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий наблюдаются проблемы с доставкой почтовых отправлений.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта".
"В связи с ухудшением погодных условий и осложнением дорожного движения сообщаем, что в некоторых регионах Украины доставка почтовых отправлений задерживается", - говорится в сообщении.
Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад
Согласно сообщению, 6 февраля доставка отправлений будет осуществляться с задержкой в 16 районах Винницкой области (455 населенных пунктов), семи - Тернопольской (167), двух - Черновицкой (34), одном - Луганской (3) и трех районах Сумской области (7 населенных пунктов).
По данным пресс-службы "Укрпочты", доставка почтовых отправлений в населенные пункты будет осуществлена ориентировочно до среды, 8 февраля.
"Укрпочта" заверяет, что делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные пункты.
Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля по всей Украине ожидаются сильные снегопады. В связи с непогодой проезд по автомобильным дорогам в ряде областей осложнен. В то же время движение пассажирских поездов в Украине осуществляется согласно графику.
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