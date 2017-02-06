"Укрпочта" сообщает о задержке доставки почтовых отправлений из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий наблюдаются проблемы с доставкой почтовых отправлений.

Из-за непогоды задерживается доставка почтовых отправлений / УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта".

"В связи с ухудшением погодных условий и осложнением дорожного движения сообщаем, что в некоторых регионах Украины доставка почтовых отправлений задерживается", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, 6 февраля доставка отправлений будет осуществляться с задержкой в 16 районах Винницкой области (455 населенных пунктов), семи - Тернопольской (167), двух - Черновицкой (34), одном - Луганской (3) и трех районах Сумской области (7 населенных пунктов).

По данным пресс-службы "Укрпочты", доставка почтовых отправлений в населенные пункты будет осуществлена ориентировочно до среды, 8 февраля.

"Укрпочта" заверяет, что делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные пункты.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля по всей Украине ожидаются сильные снегопады. В связи с непогодой проезд по автомобильным дорогам в ряде областей осложнен. В то же время движение пассажирских поездов в Украине осуществляется согласно графику.