В Киеве похолодает до -19°, снег будет идти три дня - Гидрометцентр
Сегодня снегопад в столице продлится до конца дня, его количество составит 4-5 мм.
За минувшие сутки высота снежного покрова в Киеве выросла на 12 см, сообщил руководитель Украинского идрометцентра Николай Кульбида.
Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад
"Снег будет продолжаться в течение сегодняшнего дня, но его количество составит всего 4-5 мм, или 5-6 см, если считать высоту снежного покрова. В общем за минувшие сутки в Киеве выпало 11 мм осадков в виде снега. Высота снежного покрова выросла на 12 см. Это абсолютно рядовое явление для зимнего периода, никакой опасности здесь не должно было быть", - цитирует руководителя Гидрометцентра "112 Украина".
В Гидрометцентре прогнозируют, что завтра и послезавтра в Киеве также будет идти снег, но умеренный. Это будет сопровождаться снижением температуры воздуха.
"Температура воздуха в Киеве снизится до 10-12 градусов мороза. В течение следующих дней она составит 14-16, в отдельные дни даже 17-19 градусов мороза. Самая низкая температура воздуха будет наблюдаться на востоке и северо-востоке Украины, где морозы будут достигать 20-25 градусов. Теплее будет на западе и юге Украины", - добавил Кульбида.
Напомним, коммунальщики говорят, что на борьбу со снегом в Киеве вышла вся имеющаяся техника.
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