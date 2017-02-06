На Закарпатье остаются подтопленными 4 домохозяйства и 72 га сельхозугодий

12:06, 6 февраля 2017
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Из-за непогоды на Закарпатье остаются подтопленными 4 домохозяйства и 72 га сельхозугодий.

Непогода на Закарпатье / ГСЧС
Непогода на Закарпатье / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На Закарпатье остаются подтопленными 13 домохозяйств и 385 гектаров сельхозугодий

"В течение суток 5 февраля в результате таяния снега и осадков в виде дождя на территории Закарпатской области произошло частичное подтопление 9 домохозяйств. Для ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС в количестве 7 единиц техники и 25 спасателей. По состоянию на 19:00 работы по откачке воды завершены в 5 домохозяйствах", - говорится в сообщении.

Сейчас остаются подтопленными 4 домохозяйства: Иршавский район - 3, Ужгород - 1.

Паводковой водой перелито дорожное полотно на дороге местного значения в Виноградовском районе (с. Шаланки) длиной 150 м.

Напомним, на прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области произошло подтопление 87 домохозяйств и 4 жилых домов.

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