На Закарпатье остаются подтопленными 4 домохозяйства и 72 га сельхозугодий
Из-за непогоды на Закарпатье остаются подтопленными 4 домохозяйства и 72 га сельхозугодий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На Закарпатье остаются подтопленными 13 домохозяйств и 385 гектаров сельхозугодий
"В течение суток 5 февраля в результате таяния снега и осадков в виде дождя на территории Закарпатской области произошло частичное подтопление 9 домохозяйств. Для ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС в количестве 7 единиц техники и 25 спасателей. По состоянию на 19:00 работы по откачке воды завершены в 5 домохозяйствах", - говорится в сообщении.
Сейчас остаются подтопленными 4 домохозяйства: Иршавский район - 3, Ужгород - 1.
Паводковой водой перелито дорожное полотно на дороге местного значения в Виноградовском районе (с. Шаланки) длиной 150 м.
Напомним, на прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области произошло подтопление 87 домохозяйств и 4 жилых домов.
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