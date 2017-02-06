Уровень пробок на дорогах Киева снизился до 7 баллов

Уровень дорожных пробок в Киеве снизился с 10 до 7 баллов.

В Киеве уже 7-балльные пробки / Скриншот

Об этом свидетельствуют данные системы Яндекс.Пробки.

Кроме того, переезды через Днепр наконец полностью свободны.

Также стоит отметить, что с улиц столицы отбуксировали большинство авто, которые утром попали в ДТП.

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Как сообщал УНИАН, утром Киев остановился в 10-бальных пробках из-за сильного снегопада. Так, движение было парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона.

На въездах в город - также наблюдались проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться в Киев, там транспорт двигался очень медленно.