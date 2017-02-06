"Зачем убирать снег, если он еще идет": как соцсети отреагировали на транспортный коллапс в Киеве
Из-за сложных погодных условий Киев с утра оказался в 10-бальных пробках, зафиксированы десятки ДТП.
Жители столицы выкладывают в соцсети фотографии и видео, которые свидетельствуют о транспортном коллапсе в Киеве. Киевляне возмущаются неподготовленностью коммунальных служб к сильному снегопаду, о котором синоптики предупреждали заранее.
Как сообщал УНИАН, утром Киев остановился в 10-бальных пробках из-за сильного снегопада.
Так, движение парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона.
Коммунальщики говорят, что на борьбу со снегом в Киеве вышла вся имеющаяся техника
На въездах в города - также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться до Киева, там транспорт движется очень медленно.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 76 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей