"Зачем убирать снег, если он еще идет": как соцсети отреагировали на транспортный коллапс в Киеве

11:55, 6 февраля 2017
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Из-за сложных погодных условий Киев с утра оказался в 10-бальных пробках, зафиксированы десятки ДТП.

Киев остановился в 10-бальных пробках из-за сильного снегопада / Oleg Katkov, Facebook
Киев остановился в 10-бальных пробках из-за сильного снегопада / Oleg Katkov, Facebook

Жители столицы выкладывают в соцсети фотографии и видео, которые свидетельствуют о транспортном коллапсе в Киеве. Киевляне возмущаются неподготовленностью коммунальных служб к сильному снегопаду, о котором синоптики предупреждали заранее.

Как сообщал УНИАН, утром Киев остановился в 10-бальных пробках из-за сильного снегопада.

Так, движение парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона.

Коммунальщики говорят, что на борьбу со снегом в Киеве вышла вся имеющаяся техника

На въездах в города - также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться до Киева, там транспорт движется очень медленно.

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