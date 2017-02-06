"Зачем убирать снег, если он еще идет": как соцсети отреагировали на транспортный коллапс в Киеве

Из-за сложных погодных условий Киев с утра оказался в 10-бальных пробках, зафиксированы десятки ДТП.

Киев остановился в 10-бальных пробках из-за сильного снегопада / Oleg Katkov, Facebook

Жители столицы выкладывают в соцсети фотографии и видео, которые свидетельствуют о транспортном коллапсе в Киеве. Киевляне возмущаются неподготовленностью коммунальных служб к сильному снегопаду, о котором синоптики предупреждали заранее.

Как сообщал УНИАН, утром Киев остановился в 10-бальных пробках из-за сильного снегопада.

Так, движение парализовано на Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона.

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На въездах в города - также проблемы с движением транспорта. Со стороны Житомира транспорт фактически остановился, из Броваров и Вышгорода также трудно добраться до Киева, там транспорт движется очень медленно.