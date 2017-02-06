Коммунальщики говорят, что на борьбу со снегом в Киеве вышла вся имеющаяся техника
Улицы и дороги столицы непрерывно расчищают, начиная с 20:30 5 февраля.
С ночи понедельника на улицах и дорогах Киева непрерывно работают 267 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Движение поездов в сложных погодных условиях осуществляется согласно графику - "Укрзализныця"
"По состоянию на 06:00 4 раза проведен полный комплекс работ по обработке и очистке дорог от снега, а по состоянию на 08:30 такие работы выполнялись в пятый раз, ведь осадки не прекращаются", - сообщили в пресс-службе.
Коммунальщики признают, что буквально за 2 часа почищенные дороги снова накрывает снег.
Сегодня ночью, чтобы справиться с такой интенсивностью снега и обеспечить на утро проездное состояние дорог, задействовали колонны снегоуборочной техники в составе 5-9 машин. Утром большие колонны разбили на меньшие до 3 единиц спецтехники, чтобы не мешать движению машин.
"Бригады по ручной уборке и тракторы со специальным оборудованием работают на тротуарах и остановках общественного транспорта, которые обслуживают автодоровцы. Чтобы организовать безопасное движение автотранспорта по дорогам столицы в течение суток предприятия «Киевавтодора» использовали 1753 т соли и 1462 т песчано-соляной смеси. Дорожники продолжают работы в усиленном режиме, к уборке улично-дорожной сети задействована вся имеющаяся техника и людские ресурсы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, из-за сильного снегопада в понедельник 6 февраля с 06:00 утра в столице ограничено движение крупногабаритного транспорта, общественный перешел на спецрежим работы, а город парализовали 10-бальные пробки.
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