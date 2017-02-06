Коммунальщики говорят, что на борьбу со снегом в Киеве вышла вся имеющаяся техника

11:41, 6 февраля 2017
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Улицы и дороги столицы непрерывно расчищают, начиная с 20:30 5 февраля.

В Киеве сильный снегопад парализовал движение / УНИАН
В Киеве сильный снегопад парализовал движение / УНИАН

С ночи понедельника на улицах и дорогах Киева непрерывно работают 267 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Движение поездов в сложных погодных условиях осуществляется согласно графику - "Укрзализныця"

"По состоянию на 06:00 4 раза проведен полный комплекс работ по обработке и очистке дорог от снега, а по состоянию на 08:30 такие работы выполнялись в пятый раз, ведь осадки не прекращаются", - сообщили в пресс-службе.

Коммунальщики признают, что буквально за 2 часа почищенные дороги снова накрывает снег.

Сегодня ночью, чтобы справиться с такой интенсивностью снега и обеспечить на утро проездное состояние дорог, задействовали колонны снегоуборочной техники в составе 5-9 машин. Утром большие колонны разбили на меньшие до 3 единиц спецтехники, чтобы не мешать движению машин.

"Бригады по ручной уборке и тракторы со специальным оборудованием работают на тротуарах и остановках общественного транспорта, которые обслуживают автодоровцы. Чтобы организовать безопасное движение автотранспорта по дорогам столицы в течение суток предприятия «Киевавтодора» использовали 1753 т соли и 1462 т песчано-соляной смеси. Дорожники продолжают работы в усиленном режиме, к уборке улично-дорожной сети задействована вся имеющаяся техника и людские ресурсы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, из-за сильного снегопада в понедельник 6 февраля с 06:00 утра в столице ограничено движение крупногабаритного транспорта, общественный перешел на спецрежим работы, а город парализовали 10-бальные пробки.

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