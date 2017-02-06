Из-за непогоды в Черкасской области ограничили движение крупногабаритного транспорта
Из-за снегопада в Черкасской области на автодорогах общего пользования введено временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад
В частности, с 10:30 6 февраля ограничение действует на следующих дорогах: М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360), Н-01 Киев – Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622), Н-08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81+300 – км 169+117).
Напомним, из-за ухудшения погоды работа наземного общественного транспорта будет организована по специальному режиму движения.
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