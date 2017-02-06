Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад
Столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны), несмотря на сложные метеоусловия в Киеве, работают в штатном режиме.
Вместе с тем, пресс-службы аэропортов просят пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорты и следить за расписанием рейсов.
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"Аэропорт "Киев" работает в штатном режиме. Просьба заблаговременно выезжать в аэропорт и следить за статусом рейсов на онлайн-табло", - говорится в сообщении аэропорта "Киев" на официальной странице в Facebook.
"Работаем в штатном режиме, борты вылетают по готовности, все нормально", - сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, в Киеве наблюдается сильный снегопад и обледенение дорог. Уровень заторов на магистралях столицы достигает 9-10 баллов.
Аэропорт "Борисполь" - крупнейший в Украине международный аэропорт, обеспечивающий 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Аэропорт "Киев" (Жуляны) является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. Аэропорт обслуживает внутренние и международные гражданские рейсы, а также рейсы бизнес-авиации.
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