Движение поездов в сложных погодных условиях осуществляется согласно графику - "Укрзализныця"

Движение пассажирских поездов в Украине осуществляется согласно графику, несмотря на ухудшение погодных условий в стране.

Несмотря на непогоду, поезда ходят по расписанию / УНИАН

Как сообщила пресс-служба публичной акционерной компании "Укрзализныця", для обеспечения непрерывного движения поездов в ночь с 5 на 6 февраля около 750 железнодорожников вывезли со станций более 1,5 тыс. куб. м снега. Кроме того, работники вручную очистили около 1 тыс. стрелочных переводов.

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По данным пресс-службы, в ночь с 5 на 6 февраля осадки в виде обильного снегопада выпали на территории регионального филиала компании "Юго-Западная железная дорога", мелкий снег также шел на территории филиала "Одесская железная дорога" и на отдельных станциях филиала "Львовская железная дорога".

"Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда курсировали по графику, даже в сложных погодных условиях. В частности, только около 600 работников были задействованы на снегоочистительных работах на станциях и путях Юго-Западной железной дороги, где минувшей ночью выпало наибольшее количество снежных осадков", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение минувшей ночи на станции Хутор - Михайловский Юго-Западной железной дороги и на станциях Приднепровской железной дороги для расчистки путей и станций от снега были задействованы снегоуборочные машины.

Напомним, из-за сложных погодных условий на Закарпатье и Хмельниччине ограничили движение автотранспорта.