Погода на неделю: в Украине ударят 20-градусные морозы и пройдут снегопады (карта)

На этой неделе в Украине значительно похолодает. В среду местами столбик термометра опустится до -25°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке- до -9°. В западных областях температура до +3°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -6°. На севере днем до -6°, в южных регионах до +6°.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН

Во вторник, 7 февраля, на западе и юге страны пройдет снег. Ночью на востоке страны похолодает до -26°.

Прогноз на 7 февраля / УНИАН

В среду, 8 февраля, в Украине сохранится холодная погода, на западе пройдет снег. В Киевской и Черниговской областях ночью столбик термометра опустится до -25°. Меньше всего морозы затронут юг - там до -2°.

Прогноз на 8 февраля / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране -22°...-11°, днем на востоке до -16°.

Прогноз на 9 февраля / УНИАН

В пятницу по всей стране без осадков. На юге температура днем до -2°, в остальных регионах днем -12°...-5°.

Прогноз на 10 февраля / УНИАН

11 и 12 февраля в Украине облачно с пояснениями. В субботу ночью холоднее всего будет в центре - до -18°, на остальной территории -17°...-9°. Днем температура по стране -11°...-2°. В воскресенье ночью на западе до -17°, днем в Украине -11°...-3°.

Прогноз на 11 февраля / УНИАН

Прогноз на 12 февраля / УНИАН

Народный прогноз

6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи). Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна. 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

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8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее. 9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето. 12 февраля. Красный месяц в этот день - к ветру.

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