Погода на неделю: в Украине ударят 20-градусные морозы и пройдут снегопады (карта)
На этой неделе в Украине значительно похолодает. В среду местами столбик термометра опустится до -25°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке- до -9°. В западных областях температура до +3°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -6°. На севере днем до -6°, в южных регионах до +6°.
Во вторник, 7 февраля, на западе и юге страны пройдет снег. Ночью на востоке страны похолодает до -26°.
В среду, 8 февраля, в Украине сохранится холодная погода, на западе пройдет снег. В Киевской и Черниговской областях ночью столбик термометра опустится до -25°. Меньше всего морозы затронут юг - там до -2°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране -22°...-11°, днем на востоке до -16°.
В пятницу по всей стране без осадков. На юге температура днем до -2°, в остальных регионах днем -12°...-5°.
11 и 12 февраля в Украине облачно с пояснениями. В субботу ночью холоднее всего будет в центре - до -18°, на остальной территории -17°...-9°. Днем температура по стране -11°...-2°. В воскресенье ночью на западе до -17°, днем в Украине -11°...-3°.
Народный прогноз
6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи). Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна. 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
В большинстве регионов Украины сегодня пройдет снег, на востоке до -9° (карта)
8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее. 9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.
10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным
11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето. 12 февраля. Красный месяц в этот день - к ветру.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°